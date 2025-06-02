TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na Ortak Oluyor

TPAO Hazar Denizi'nde Yeni Bir Projeye İmza Atıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında bulunan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak olacağının müjdesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Bakan Bayraktar, bu önemli anlaşmanın detaylarını 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında yaptığı açıklamalarla duyurdu.

Enerji İşbirlikleri Güçleniyor

Bakü'de basın mensuplarına konuşan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği verimli görüşmelerin ardından enerji alanındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Bayraktar, "TPAO, Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olarak giriyor. İnşallah bunun anlaşmasını burada yapacağız. Yüzde 30 pay aldık. Ortaklarımız Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve British Petroleum (BP). İnşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız," ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Enerji Arz Güvenliği

Bayraktar, Türk-Azerbaycan enerji işbirliklerinin Avrupa'nın arz güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirterek, "TPAO'nun buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Özellikle Hazar Denizi'ndeki çalışmaları arttırarak devam edeceğiz," dedi.

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde Nahçıvan'da yenilenebilir enerjinin üretilmesi ve bu enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ile alakalı projeleri geliştireceğiz," diyerek Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliklerinin genişleyeceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak için geldiği Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.