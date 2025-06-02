DOLAR
39,19 0,26%
EURO
44,78 0,37%
ALTIN
4.219,4 -1,6%
BITCOIN
4.087.757,56 0,62%

TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na Ortak Oluyor

TPAO, Hazar Denizi'nde Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak olma anlaşmasını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 11:39
TPAO, Hazar Denizi'ndeki Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na Ortak Oluyor

TPAO Hazar Denizi'nde Yeni Bir Projeye İmza Atıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısımlarında bulunan Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na yüzde 30 payla ortak olacağının müjdesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi. Bakan Bayraktar, bu önemli anlaşmanın detaylarını 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında yaptığı açıklamalarla duyurdu.

Enerji İşbirlikleri Güçleniyor

Bakü'de basın mensuplarına konuşan Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği verimli görüşmelerin ardından enerji alanındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Bayraktar, "TPAO, Şafak-Asiman Doğalgaz Sahası'na ortak olarak giriyor. İnşallah bunun anlaşmasını burada yapacağız. Yüzde 30 pay aldık. Ortaklarımız Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve British Petroleum (BP). İnşallah bu sahada da üretimimizi başlatacağız," ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Enerji Arz Güvenliği

Bayraktar, Türk-Azerbaycan enerji işbirliklerinin Avrupa'nın arz güvenliği üzerinde olumlu bir etkisi olacağını belirterek, "TPAO'nun buradaki varlığı ve görünümü biraz daha artıyor. Başka sahalarla ilgili de konuşuyoruz. Özellikle Hazar Denizi'ndeki çalışmaları arttırarak devam edeceğiz," dedi.

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji yatırımlarına da değinen Bayraktar, "Önümüzdeki dönemde Nahçıvan'da yenilenebilir enerjinin üretilmesi ve bu enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ile alakalı projeleri geliştireceğiz," diyerek Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliklerinin genişleyeceğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak için geldiği Bakü'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkoğlu'nda 3 Bin 267 Depremzede Aile Kalıcı Konutlarına Kavuştu
2
Kırklareli'nde Longoz Ormanları Anma Pulu Tanıtıldı
3
Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs Dış Ticaret Verilerini Açıkladı: İhracat Rekor Kırdı
4
Hakkari'de Seyir Halindeki Tırda Yangın: Çekici Kısımları Kullanılamaz Hale Geldi
5
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, NATO PA Bahar Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Temsil Etti
6
Atina'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Coşkuyla Tanıtıldı
7
Sakarya Sahillerinde Cankurtaranlar Göreve Başladı

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde

Emekliler İçin Heyecanlandıran Maaş Artış Senaryoları: 22 Bin 950 Lira Mümkün Mü?

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!