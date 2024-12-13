Trablus'ta Gazze İçin Destek Gösterisi: Libyalılardan Maddi Yardım Toplandı

Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Cezayir Meydanı'nda Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla bir gösteri gerçekleştirildi. Nefir Gençlik Hareketi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, Filistin ve Libya bayraklarını taşıyan yüzlerce Libyalı katıldı.

Etkinlikte, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve insani yardımların engellenmesi sebebiyle, Filistinlilere yönelik maddi yardım toplandı. Nefir Gençlik Hareketi'nin kurucusu Muhammed bin Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla Libya'daki tüm çabaları birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Filistin Davası İçin Gençleri Bilinçlendirme Çabası

Bin Nasr, Libyalı gençlerin Filistin Davası hakkında bilinçlenmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki Filistinlilere yardım kampanyalarının da devam ettiğini belirtti.

Suriye ve İsrail İlişkilerine Dikkat Çekti

Bin Nasr, İsrail'in Suriye toprakları üzerindeki işgali hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Esed rejiminin düşüşünden tüm Libyalılar memnun. İsrail, Suriye'deki kaos ortamından yararlandı. Suriye halkının devletlerini yeniden inşa ettikten sonra, Golan Tepeleri ve diğer işgal altındaki bölgeleri geri alacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Bin Nasr, İsrail'in Suriye topraklarını işgalinin kalıcı bir kazanç olmayacağını, Suriye halkının geçiş dönemini hızlı atlatacağını ve sonunda zafer kazanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.