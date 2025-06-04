Trablus'taki Çatışmalar Kurban Pazarlarını Olumsuz Etkiledi

Libya'nın başkenti Trablus'ta son dönemde devam eden çatışmalar ve gergin askeri durum, kurban pazarlarını olumsuz etkiledi. Her yıl Kurban Bayramı'ndan bir ay önce açılan pazarlar, bu yıl bayrama sadece bir hafta kala açılabildi.

Trablus'taki askeri gerginlikler ve meşru Ulusal Birlik Hükümeti'nin yanı sıra Bingazi'deki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümete ayrılan paralel bütçe, likidite açığını derinleştirerek kurban fiyatlarının artmasına ve alım gücünün düşmesine neden oldu.

Bunun yanında, başkentteki en büyük kurban pazarı olan Tacura Kurban Pazarı'nda da hareketliliğin zayıf olduğu gözlemlendi. Trablus sakinlerinden Ahmet el-Mecdub, bu yıl kurban pazarlarının açılışının çok geç gerçekleştiğine dikkat çekerek, çatışmaların insanlarda kurban satın alma isteksizliği yarattığını vurguladı.

Öte yandan, Trablus'tan Muhammed Ali Gays, çevre kentlerden kurbanlık hayvanların pazara getirilememesinin altını çizdi. Yol sorunları nedeniyle bazı insanların hayvanlarını pazara ulaştıramadığını söyleyen Gays, "Bazı yollar tamamen kapalı. Bu durum, fiyatların yükselmesine yol açtı; kurbanlık hayvanın maliyeti 4.000 dinara ulaştı. Bunu kim karşılayabilir?" diye sordu.

Trablus'taki çatışmalar ise, milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başlamıştı. Hükümet, kısa süre içinde Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahını kontrol altına aldığını açıkladı.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, olaylarda devlet otoritesinin tesisine katkılarından dolayı kutladı. 14 Mayıs'ta ise güçlü milis grubu Rada ile hükümet güçleri arasında çatışmalar başladı ve Trablus'un çeşitli bölgelerinde dumanlar yükselmeye başladı. Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amaçlı ateşkes ilan etti.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, iki günlük çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylar ve kentte devam eden kırılgan askeri durum kurban pazarlarını olumsuz etkiledi. Trablus'taki çatışmaların ardından devam eden gerginlik nedeniyle kurban pazarları gecikmeli olarak açıldı. Her yıl Kurban Bayramından bir ay önce açılan pazarlar bu yıl bayrama bir hafta kala açılabildi. Trablus'ta devam eden kırılgan askeri durum nedeniyle başkentin en büyük kurban pazarı Tacura Kurban Pazarında da hareketliliğin zayıf olduğu görüldü.

Libya'nın başkenti Trablus'ta son dönemde yaşanan olaylar ve kentte devam eden kırılgan askeri durum kurban pazarlarını olumsuz etkiledi. Trablus'taki çatışmaların ardından devam eden gerginlik nedeniyle kurban pazarları gecikmeli olarak açıldı. Her yıl Kurban Bayramından bir ay önce açılan pazarlar bu yıl bayrama bir hafta kala açılabildi. Trablus'ta devam eden kırılgan askeri durum nedeniyle başkentin en büyük kurban pazarı Tacura Kurban Pazarında da hareketliliğin zayıf olduğu görüldü.