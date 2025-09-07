DOLAR
Trabzon'da 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı Eylül'de Hizmete Açılacak

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı çalışmalarının eylül içinde tamamlanıp hizmete açılacağını ve şehir içi trafiğin rahatlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 14:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı projesinde sona gelindiğini ve çalışmaların eylül içinde tamamlanıp hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

"100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki çalışmalarımızı eylül içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz"

Projenin amacı ve faydaları

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki trafik yükünü hafifletme hedefiyle başlatılan düzenlemelerin şehir trafiğine önemli katkı sunacağını vurguladı.

"Söz konusu kavşak Trabzon'un doğu yönünden gelenlerin Değirmendere ve Maçka yoluna bağlanmasını, Trabzon'un batı yönünden gelenlerin ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi, Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük alışveriş merkezinden çıkanların geri dönüşü yaparak batıya doğru hareket etmelerini ve Trabzonspor tesislerine giriş çıkış yapılmasını sağlıyor. Bu yoğunluk artık mevcut altyapının sınırlarını zorluyordu. 100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki düzenlemelerle bu yükü hafifleteceğiz."

"100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'nın yapılması ile batı yönünden gelip geri dönüşü yapacaklar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalkınma Mahallesi ve alışveriş merkezinden çıkacak araçlar mevcut kavşağa girmeden direkt geri dönüşü yapabilecek ve böylece mevcut sinyalize kavşaktaki trafik yoğunluğu azaltılacak. Trafiğin düzenli akışı tesis edilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacak."

Teknik detaylar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen kavşağın toplam 900 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Uraloğlu, projede tek yol ve bitümlü sıcak karışım kaplama yapıldığını, ayrıca 1200 metre uzunluğunda beton yol ve kaldırım çalışmalarının yer aldığını söyledi. Toprak işleri ve üstyapı tamamlanırken bordür ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Uraloğlu, kavşağın Karadeniz Sahil Yolu'nun en işlek noktalarından birinde kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacağını belirterek, "100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı'ndaki çalışmalarımızı eylül içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Trabzon'umuzun şehir içi trafiğini rahatlatacak bu önemli projemizi en kısa sürede hizmete alacağız."

