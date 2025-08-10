Trabzon'da 27. Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği Coşkusu

Trabzon'da Geleneksel Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde her yıl merakla beklenen 27. Kayabaşı Karaabdal Halk Şenliği gerçekleştirildi. Şenlik, şehrin doğal güzelliklerinden biri olan Kayabaşı Yaylası'nda yapılarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyon ve Katılım

Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Işıklar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı birçok ziyaretçi katıldı. Katılımcılar, yöresel kıyafetleriyle renk kattıkları etkinlikte, müzik eşliğinde horonlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yöresel Sanatlar ve Eğlence

Şenlik boyunca, yerel sanatçıların performansları sergilendi ve katılımcılar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Bu geleneksel etkinlik, hem yöresel kültürü tanıtmak hem de bölgedeki sosyal bağları güçlendirmek amacıyla önemli bir rol oynuyor.

Bu yılki şenliğe katılanlar, kültürel mirasın yaşatıldığı bu etkinlikte, dostluk ve dayanışmanın tadını çıkardılar.

