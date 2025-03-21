Trabzon'da 9 Şehidin Adı Yaşatılan Anıt Park Açıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 9 şehidin adının yaşatılacağı anıt park törenle açıldı. Vali Yıldırım, şehitlerin hatıralarının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:00
Trabzon'da 9 Şehidin Adı Yaşatılan Anıt Park Açıldı

Arsin'de Şehitler İçin Anıt Park Açılışı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 9 şehidin isminin yaşatıldığı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı", anlamlı bir törenle açıldı. Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, Vali Aziz Yıldırım önemli mesajlar verdi.

Şehitlik Mertebesinin Önemi

Vali Yıldırım, şehitlik mertebesinin önemine değinerek, şehitlerin nurlu, gazilerin ise onurlu kişiler olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Bu gençlerimiz bir gül yaprağı gibi toprağa düştüler ama aslında hepsi bizim gönlümüze girdiler. Şehitlikten önce sadece kendi anne babalarının yakınıyken, şehit olduktan sonra bu vatanın evladı haline geldiler." dedi.

Anıt Parkın Amacı

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de anıt parkın, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için yapıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, şehitlerin artık milletin bağrında yattığını ifade etti.

Açılış Töreni Detayları

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, İl Müftüsü Selami Aydın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlerin İsimleri Anıt Parkta

Arsin Kaymakamlığı, Arsin Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi işbirliğiyle oluşturulan anıt parkta, 9 ay yıldızlı amblemin üzerinde şu şehitlerin isimleri yer alıyor:

  • Piyade Çavuş Rahmi Kefelioğlu
  • Jandarma Komando Er Haydar Arslan
  • Topçu Er Ethem Kara
  • Piyade Asteğmen İsmail Kaya
  • Jandarma Komando Asteğmen Halil Albayrak
  • Jandarma Er Fahrettin Sarı
  • Piyade Er Miktat Beder
  • Topçu Ulaştırma Er İsmail Çil
  • Piyade Komando Uzman Çavuş İsmail Şebelek

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı"...

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı"...

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Balıkesir'de Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Davası Başladı: 4 Sanık Hakim Karşısında
3
Bahçelievler'de Motosikletin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
4
Giresun ve Gümüşhane'de 159 Köy Yolunda Karla Mücadele Devam Ediyor
5
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
6
İsrail'in Kısıtlamaları: Mescid-i Aksa'da Sadece 80 Bin Kişi Cuma Namazı Kılabildi
7
Elazığ'da Kar Nedeniyle 293 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek