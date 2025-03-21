Trabzon'da 9 Şehidin Adı Yaşatılan Anıt Park Açıldı

Arsin'de Şehitler İçin Anıt Park Açılışı
Trabzon'un Arsin ilçesinde, 9 şehidin isminin yaşatıldığı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı", anlamlı bir törenle açıldı. Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, Vali Aziz Yıldırım önemli mesajlar verdi.
Şehitlik Mertebesinin Önemi
Vali Yıldırım, şehitlik mertebesinin önemine değinerek, şehitlerin nurlu, gazilerin ise onurlu kişiler olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Bu gençlerimiz bir gül yaprağı gibi toprağa düştüler ama aslında hepsi bizim gönlümüze girdiler. Şehitlikten önce sadece kendi anne babalarının yakınıyken, şehit olduktan sonra bu vatanın evladı haline geldiler." dedi.
Anıt Parkın Amacı
Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de anıt parkın, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için yapıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, şehitlerin artık milletin bağrında yattığını ifade etti.
Açılış Töreni Detayları
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, İl Müftüsü Selami Aydın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Şehitlerin İsimleri Anıt Parkta
Arsin Kaymakamlığı, Arsin Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi işbirliğiyle oluşturulan anıt parkta, 9 ay yıldızlı amblemin üzerinde şu şehitlerin isimleri yer alıyor:
- Piyade Çavuş Rahmi Kefelioğlu
- Jandarma Komando Er Haydar Arslan
- Topçu Er Ethem Kara
- Piyade Asteğmen İsmail Kaya
- Jandarma Komando Asteğmen Halil Albayrak
- Jandarma Er Fahrettin Sarı
- Piyade Er Miktat Beder
- Topçu Ulaştırma Er İsmail Çil
- Piyade Komando Uzman Çavuş İsmail Şebelek
Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.