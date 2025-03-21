Trabzon'da 9 Şehidin Adı Yaşatılan Anıt Park Açıldı

Arsin'de Şehitler İçin Anıt Park Açılışı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 9 şehidin isminin yaşatıldığı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı", anlamlı bir törenle açıldı. Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, Vali Aziz Yıldırım önemli mesajlar verdi.

Şehitlik Mertebesinin Önemi

Vali Yıldırım, şehitlik mertebesinin önemine değinerek, şehitlerin nurlu, gazilerin ise onurlu kişiler olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Bu gençlerimiz bir gül yaprağı gibi toprağa düştüler ama aslında hepsi bizim gönlümüze girdiler. Şehitlikten önce sadece kendi anne babalarının yakınıyken, şehit olduktan sonra bu vatanın evladı haline geldiler." dedi.

Anıt Parkın Amacı

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de anıt parkın, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için yapıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, şehitlerin artık milletin bağrında yattığını ifade etti.

Açılış Töreni Detayları

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı çeşitli marşlar seslendirdi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, İl Müftüsü Selami Aydın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitlerin İsimleri Anıt Parkta

Arsin Kaymakamlığı, Arsin Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi işbirliğiyle oluşturulan anıt parkta, 9 ay yıldızlı amblemin üzerinde şu şehitlerin isimleri yer alıyor:

Piyade Çavuş Rahmi Kefelioğlu

Jandarma Komando Er Haydar Arslan

Topçu Er Ethem Kara

Piyade Asteğmen İsmail Kaya

Jandarma Komando Asteğmen Halil Albayrak

Jandarma Er Fahrettin Sarı

Piyade Er Miktat Beder

Topçu Ulaştırma Er İsmail Çil

Piyade Komando Uzman Çavuş İsmail Şebelek

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.