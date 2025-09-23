Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Ortahisar Gazipaşa Mahallesi'nde asansör bakımında dengesini kaybeden M.A, yaklaşık 2 metreden boşluğa düştü; itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:22
Ortahisar ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bir binanın asansör bakımını yapan işçi M.A, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Olay ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan M.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu

Yaklaşık 2 metre yükseklikten düştüğü belirtilen M.A'nın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

