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Trabzon'da Balık Tezgahlarında Bolluk: Fiyatlar Kuyruğa Girdi

Trabzon'da balık tezgahlarındaki bolluk, balıkçıları sevindiriyor ve fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:24
Trabzon'da Balık Tezgahlarında Bolluk: Fiyatlar Kuyruğa Girdi

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek ve çıpranın kilogramı 350, istavrit 250, barbun 200, mezgit ve alabalık 150, somon ise 125 liradan satılmakta.

Balıkçı Ali Maraba, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaz sezonundaki balık miktarının önceki senelere oranla çok olduğunu belirtti. Tezgahlardaki bolluğun fiyatlara da yansıdığını vurgulayan Maraba, son günlerde en çok mezgit ve istavrit'in tercih edildiğini ifade etti.

Maraba, satışların iyi gittiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Satışlarımız iyi gidiyor. Balıkların günlük bitmesi için elimizde geleni yapıyoruz. Fiyatlar uygun, vatandaş da tercih ediyor. Tabi kış sezonu gibi değil ama yaz sezonunda da son yıllara göre fazla balık çıkıyor. İşler iyi gidiyor."

Öte yandan Maraba, balık bol çıkmaya devam ederse, fiyatların daha da düşeceğini kaydetti.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında yaşanan bolluk esnafın yüzünü güldürdü.

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