Trabzon'da Boğulma Faciası: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Çocuklar Denizde Boğuldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, denize giren iki çocuktan biriTolga Bıçak (16) hayati tehlike atlarken, diğeriÇınar Karbuz (14) hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

Söğütlü Mahallesi sahilinde arkadaşlarıyla denize giren çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

Olay yerine intikal edenİl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü veSahil Güvenlik ekipleri, denizde arama çalışmalarına başladı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Tolgahan Bıçak ve Çınar Karbuz'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çınar Karbuz, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer çocuğun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulan 14 yaşındaki Çınar Karbuz'un cenazesi, Düzköy ilçesinde kılınan namazının ardından toprağa verildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulan 14 yaşındaki Çınar Karbuz'un cenazesi, Düzköy ilçesinde kılınan namazının ardından toprağa verildi.