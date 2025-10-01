Trabzon'da Bulunan İnsansız Deniz Aracı Karadeniz Açıklarında Kontrollü İmha Edildi

Trabzon'da bulunan insansız deniz aracı Karadeniz açıklarında kontrollü şekilde imha edildi

Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından 29 Eylül'de bulunan insansız deniz aracı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekiplerinin çalışması sonucu güvenli bölgeye alınarak Karadeniz açıklarına çekildi ve kontrollü şekilde patlatıldı.

İnceleme ve güvenlik önlemleri

Sabah saatlerinde kıyıya çıkarılan cihazın bulunduğu alanda inceleme yapan ekipler, vinç yardımıyla insansız deniz aracını suya indirdi. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında liman çevresi giriş-çıkışlara kapatıldı; cihaz Sahil Güvenlik botuyla açığa çekildi ve burada imha edildi.

Vali Aziz Yıldırım'ın açıklamaları

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yoroz Limanı'ndaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin incelemesinde cihazın Ukrayna-Rusya savaşında kullanıldığının tespit edildiğini söyledi. Vali Yıldırım, ekiplerin cihazda patlayıcı olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu, bu nedenle gece İstanbul'dan uzmanların geldiğini ve sabah yapılan son değerlendirmeyle cihazın açık denizde imha edilmesinin daha doğru olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Vali Yıldırım'ın sözleri: "Tabi böyle tespitler yapılınca hiçbir şekilde riske girmeden arkadaşlar bunun patlatılmasının, imha edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorlar. Ama bu düşünceye de tek başına sahip olmadık, bırakmadık. Gece ayrıca uzmanlarımız geldi İstanbul'dan. Sabahtan yapılan son değerlendirmeyle de bunun açık denizde imha edilmesinin daha doğru olacağını, hiçbir riske girilmemesi gerektiğini tespit ettiler, karar tamamen kendilerine aittir. Sabah sahil güvenlik komutanlığımızın ekipleriyle birlikte ortak bir çalışmayla açığa kadar alındı. Çok dikkatli bir şekilde arkadaşlarımız alarak açığa götürdüler ve orada patlattılar."

Patlatmanın sorunsuz tamamlandığını aktaran Yıldırım, "Bu tür cihazlara, su üzerinde yüzen herhangi bir şeye rastladıklarında doğrudan Sahil Güvenliğe haber versinler. Arkadaşlar da zaten gecesi gündüzü olmadan hemen gelir ve onla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yaparlar. Şu anda hepimize geçmiş olsun diyeceğiz. Güvenli bir şekilde imha edildi. Herhangi bir sorun yok, hiç kimseye herhangi bir şey olmadı. Arkadaşlarımız buna dair raporlarını tutuyorlar ve gerekli makamlara da iletecekler." dedi.

Bir gazetecinin insansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin sorusuna Vali Yıldırım, "Ukrayna'ya ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten üzerinde de yazıyor." ifadesini kullandı.

