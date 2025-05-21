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Trabzon'da Büyüleyici Gün Batımı Manzaraları

Trabzon'un Ortahisar ilçesi, gün batımında kartpostallık manzaralar sunuyor. Vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, balıkçılar güzel görüntüler oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 21:45
Trabzon'da Büyüleyici Gün Batımı Manzaraları

Trabzon'da Gün Batımında Kartpostallık Manzaralar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımı ile gökyüzünde oluşan kızıllık, gerçekten görülmeye değer manzaralar ortaya koyuyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar sahil kenarına inerek, gün batımının tadını çıkarmak için yürüyüş yapmayı tercih ettiler.

Denizdeki Renk Cümbüşü

Faroz Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için denize açılan balıkçılar, gün batımının muhteşem renkleriyle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Bu anlar, hem balıkçılar hem de sahilde yürüyüş yapanlar için unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Tarihi Mekanlarda Eşsiz Manzara

Ayrıca, Ayasofya Camisi ile Pazarkapı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de de gün batımı eşliğinde görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Tarihi yapıların silueti, kızıl ve turuncu gökyüzünde adeta bir tablo gibi yer aldı.

Trabzon'da gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık, Pazarkapı Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'de...

Trabzon'da gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık, Pazarkapı Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'de güzel görüntü oluşturdu.

Trabzon'da gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık, Pazarkapı Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'de...

Trabzon'da gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık, Pazarkapı Mahallesi'ndeki Yeni Camisi'de güzel görüntü oluşturdu.

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