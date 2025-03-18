Trabzon'da Çanakkale Deniz Zaferi Paneli Düzenlendi

Trabzon'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla panel organize edildi. Etkinlik, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın katkılarıyla Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Ruhu Sunumu

Panelde, Prof. Dr. Ebru Demircioğlu "Çanakkale'nin Ruhu" başlıklı sunum yaptı. Demircioğlu, "Çanakkale geçilmez" sözünün sadece bir slogan olmadığını, düşmanın durumunu ifade eden bir rapor olduğunu belirtti. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" ifadesinin geçtiği 57. Alay'ın Çanakkale'nin kaderini değiştiren büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Acısı

Demircioğlu, o dönemde birçok öğrencinin Çanakkale'de şehit olduğu için okullardan mezun verilemediğini aktararak, "Ne büyük bir acıdır ki bu vatanın okumuş gençliği o dönem yok olmuştur. Bu ülke o nedenle hiçbir ülkeye benzetilemez." ifadelerini kullandı.

Büyük Başarı ve Gelecek Nesiller

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Çakıcı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi'nin durumunu değerlendirdi. Çakıcı, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde en önemli başarılarından biri olduğunu ve vatan sevgisi, fedakarlık gibi evrensel değerlerin milletin karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Çanakkale Zaferi'nin, gelecekteki nesiller için bir ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türk Milletinin Savaş Anlayışı

Prof. Dr. Mehmet Akpınar ise Türk milletinin asla savaşların başlatıcısı olmadığını söyleyerek, "Birinci Dünya Savaşı başlarken Osmanlı'ya 'hasta adam' diyenlerin sonunun korkunç olacağını" ifade etti. Akpınar, tarihin bunu defalarca kanıtladığını belirtti.

Teşekkür Belgesi Sunumu

Etkinlik, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun konuşmacılara teşekkür belgesi sunumuyla son buldu.