Trabzon'da Çiftçiler Patates Ekimine Son Hızla Devam Ediyor

Patates Ekim Mesaisi Tamamlanıyor

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde, çiftçiler geleneksel yöntemlerle patates ekim mesaisini yavaş yavaş tamamlamakta.

Yoğun Bir Çalışma İçinde

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara inen çiftçiler, yeni mahsul patates için hava kararıncaya kadar yoğun çaba sarf ediyor. Akraba ve komşuların bir araya gelerek imece usulü çalışma yaptığı bu süreç, müthiş bir dayanışma örneği sergiliyor.

Fol Patatesinin Önemi

Çiftçilerden Hamit Baştan, muhabirimize yaptığı açıklamada yöreye özgü "fol patatesi" üretiminin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Bu ürünün bölge sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını vurgulayan Baştan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Fol patatesi bizim çocukluğumuzdan beri ektiğimiz, sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir ürün. Atalarımızdan kalan bu tohumları koruyarak bugüne kadar getirdik. Bu yıl biraz gecikmeli olsa da el birliğiyle dikimi tamamladık. İnşallah bereketli bir sezon olur."

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde çiftçiler, tarlalarda geleneksel yöntemlerle patates ekim mesaisini yavaş yavaş tamamlıyor.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde çiftçiler, tarlalarda geleneksel yöntemlerle patates ekim mesaisini yavaş yavaş tamamlıyor.