Trabzon'da Dereye Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilde iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:29
Trabzon'da Dereye Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Trabzon'da Dereye Yuvarlanan Otomobilde 2 Yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, Zaferli Mahallesi'nde meydana gelen kaza sonucunda dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, M.G. isimli sürücünün kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kontrolden çıkarak dereye düşmesiyle gerçekleşti.

İhbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerine hızla sevk edildi. Yaralanan sürücü M.G. ve yanında bulunan E.B., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak, tedavi edilmek üzere Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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