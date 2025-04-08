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Trabzon'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Trabzon'un Of ilçesinde elektrik direğine çarpan bir otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:25
Trabzon'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Trabzon'un Of İlçesinde Kaza

Trabzon'un Of ilçesinde, elektrik direğine çarpan bir otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, Of-Hayrat yolu üzerinde yer alan Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi.

Ağır Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Süleyman Özkanca (72) yönetimindeki otomobil, plakası henüz tespit edilemeyen araç, şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından, çevredekilerin hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Özkanca'yı bulunduğu yerden çıkararak Of Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk tedavinin ardından, yaralı sürücü, daha ileri tetkik ve tedavi için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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