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Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Özgür Aksa Trabzon Platformu, Filistin'e destek için yürüyüş düzenledi ve durumun aciliyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:08
Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Trabzon'da Filistin İçin Birleşme Çağrısı

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek amaçlı duyarlı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden hareket eden grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte kahramanlık sloganları atarak, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar ilerledi.

Kadir Bekar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Grup adına konuşan Kadir Bekar, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de insanlık tarihi açısından bir kara leke oluşturan soykırım ve katliam yaşandığını ifade etti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bu konuya dair protestolar düzenlendiğini belirten Bekar, "Bu protestolar ne medya duvarını aşabiliyor ne de küresel vicdanı harekete geçirebiliyor. Dünya düzeni terörist İsrail'in arkasında." diye konuştu.

Bekar ayrıca, İslam ülkelerinin durumu kabullenmiş gibi göründüğünü ve ateşkes dönemlerinde yapılan yardımların yerini sessizliğe bıraktığını vurguladı. Yürüyüş sırasında, Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yayımlanan on maddelik cihat fetvasının da gündeme getirilmesi gerektiğinin altını çizen Bekar, "Bu fetva, zalim İsrail işgaline karşı İslam ümmetinin sorumluluklarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu fetva, ne yazık ki İslam ülkelerinin hiçbirinde gündem bile olamadı." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, grup üyelerinin dualarıyla son buldu.

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş...

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş...

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

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