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Trabzon'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi, birçok katılımcı sloganlarla destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:03
Trabzon'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Trabzon'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla dikkat çekici bir yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, coşkulu sloganlarla Kahramanmaraş Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçtiler.

Açıklamalarda Bulunan Miraç Arslantürk

Yürüyüşte grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Gazze'de yaşanan acıları yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek, "Ne yaparsak yapalım Gazze'yi konuşmayı bırakmayalım. Gazze konuşulmazsa, unutulursa, susulursa, korkularımıza teslim olur kalplerimiz. Gazze kurtulduğunda bizlerin de ayakta kalmaya ihtiyacı olacak." dedi.

Arslantürk, "Gazze'de kardeşlerimiz katliamla yüz yüze direnirken, Kudüs işgal altındayken susmayacağız." diyerek, Kudüs'ün önemine vurgu yaptı. "Kudüs, Peygamber Efendimiz'in mirasıdır, Gazze ise bu mirası canı pahasına savunan yiğitlerin toprağıdır. Gazze'yi savunmak, ümmetin izzetini savunmaktır. Kudüs'e sahip çıkmak miracın izini sürmektir. Bugün Gazze'ye yağan her bomba, ümmetin onuruna düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimize Yapılan Saldırılara Tepki

Arslantürk, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan bir dergiye de sert tepki göstererek, "Tam da bu süreçte Türkiye'de bir dergi müsveddesi Peygamber Efendimizi karikatürize ederek, rezil ve alçak bir paylaşıma imza attı. Buradan ilan ediyoruz. Peygamberimize canımız feda. Hiçbir zalim düzen onu kirli işlerine paravan yapamaz." dedi.

Arslantürk, Gazze direnişinin ümmetin onurunu koruduğunu dile getirerek, "Peygamberimizin izzetini korumak da aynı davanın parçasıdır. Bu ümmet, ne Gazze'den, ne Kudüs'ten, ne de peygamberinin izzetinden asla vazgeçmeyecektir." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve...

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve...

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi. Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

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