Trabzon'da Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki Gösterildi

Trabzon'da Karikatür Tepkisi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan bir dergiye yönelik tepkiler yükseldi. Tarihi İskenderpaşa Camisi önünde toplanan Trabzon Sivil İnisiyatifi üyeleri, karikatürün yayımlanmasını kınadıklarını açıkladı.

Kadir Bekar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Grup adına konuşma yapan Kadir Bekar, "Hazreti Muhammed'e uzanan her dile, her alçaklığa karşı dimdik duracağız" diyerek duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Bekar, "Bizler bu milletin en yüce değerlerinden biri olan rahmet peygamberimiz başta olmak üzere tüm peygamberlere yönelik böylesi edepsiz karikatürleri çizen, yayınlayan ve buna destek veren aşağılık zihniyeti lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İlerleyen sözlerinde Bekar, "Önderimiz ve rehberimiz efendimize ve bütün peygamberlere selam olsun. Bir kağıt parçasına çizdikleri karikatürle alay ettiklerini sananlar aslında kendi alçaklıklarını çizmişlerdir. Bizler, bu şahsiyetsizlerin yakasını hem hukuken hem vicdanen bırakmayacağız. Hesabımızı hem dünyada hem de ahirette soracağız" dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.