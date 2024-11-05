Trabzon'da Heyelan Sonrası Kara Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Trabzon ilinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuz hava koşulları neticesinde, Beşikdüzü ile Şalpazarı ilçelerini bağlayan kara yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan, yolun 7'nci kilometresinde bulunan Ağasar 1 köprüsü yakınlarında gerçekleşti ve bu durum kara yolunun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Ancak, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

1 Saatlik Çalışma Sonucu Ulaşım Yeniden Başladı

Heyelan nedeniyle kapanan yol, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren titiz çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Bu gelişme, sürücülerin ve bölge sakinlerinin yüzünü güldürdü.