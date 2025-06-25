Trabzon'da İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu İkinci Gününde Yoğun Tartışmalara Ev Sahipliği Yaptı

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu", ikinci gününde oturumlar ve panellerle devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği "Küresel İklim Değişikliği ve Trabzon" başlıklı sunumunda, iklim değişikliğinin sıcaklık, yağış ve su kaynakları üzerindeki etkilerini detaylandırdı.

Kadıoğlu, güneşteki patlamalar, astronomik hareketler ve dünyanın eksenindeki değişimlerin iklimlerdeki değişkenliğe sebep olduğunu belirterek, "Doğal etkenlerden dolayı dünya 150 bin yılda bir derece ısınıp, bir derece soğuyordu. Şimdi dünya 150 yılda bir derece ısındı. Problem iklim değişikliği değil, bunun hızlı ve ani bir şekilde gerçekleşmesidir. Ekolojik sistem bu duruma ayak uyduramıyor" dedi.

Sıcaklık artışlarının en fazla kutuplarda görüldüğünü vurgulayan Kadıoğlu, bu değişimlerin kutuplar ile ekvator arasındaki sıcaklık farklarını etkilediğini ifade etti. Yerel yönetimlere ise, serin asfalt ve serin çatı uygulamaları ile bölgeye uygun ağaç ve bitki ekimi yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kadıoğlu ayrıca, 1 Ekim'in su yılı başlangıcı olduğunu belirterek, "1 Ekim'de de su bütçesi yapmamız lazım. Kuraklıkla mücadele planı oluşturulmalıdır. Meteoroloji birimi kurulması zorunludur; yağış verileri, yeraltı su seviyeleri ve baraj seviyeleri güncel olarak takip edilmelidir" şeklinde konuştu.

Sempozyumda, Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanlarının Antarktika'daki araştırmaları da "Antarktika" konulu panelde ele alındı. Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, Antarktika'daki buz kütlelerinin buzul çağının hafızası olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antarktika'daki bilinmeyenleri araştırdığını vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, "Antarktika, Turizm ve İklim Değişikliği İlişkisi" başlıklı bir sunumda bölgedeki turistik faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirdi. Ayrıca, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan, Antarktika'daki mikro plastikler üzerine yaptığı sunumda bu önemli konunun altını çizdi.

Sempozyum, "Su Farkındalığı" ve "İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" konulu panellerle sona erecek.

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" ikinci gününde oturum ve panellerle devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sempozyum kapsamında "Küresel İklim Değişikliği ve Trabzon" başlıklı sunum yaptı.

Trabzon'da düzenlenen "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" ikinci gününde oturum ve panellerle devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sempozyum kapsamında "Küresel İklim Değişikliği ve Trabzon" başlıklı sunum yaptı.