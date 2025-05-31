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Trabzon'da Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:35
Trabzon'da Kaybolan Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'daki Arama Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'nın arama çalışmaları devam ediyor. Ailesiyle gezmek için Suudi Arabistan'dan gelen küçük çocuk, 26 Mayıs'ta akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler ve Gönüllüler Bir Arada

Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri katılırken, gönüllüler de bu çalışmalara destek vermekte. Çalışmalar sabah saatlerinde bölgedeki dere yatağında ve gölde yeniden başlatıldı.

Bölgenin Turizm Önemi

Dikkat çeken bu kaybolma olayı, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de gerçekleşti. Şu an için herkes, Faisal Ramzi Alshaikh'ın en kısa zamanda güvenli bir şekilde bulunmasını umuyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız...

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

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