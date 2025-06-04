Trabzon'da Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde etkili yağışların ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Uçarsu Mahallesi'nde dünden beri kendisinden haber alınamayan Aydın'ın yakınlarının ihbarı sonrasında, AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimleri, bölgeye sevk edildi.

Arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde Yıldızlı Deresi ve Sera Gölü'nde yoğunlaştırıldı. Sera Gölü'nde dalgıç ekipleri de dahil olmak üzere dron ile desteklenen arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Öte yandan, Ortahisar ilçesinde meydana gelen sel olayının ardından çamur ve birikintilerin temizlenmesine yönelik çalışmalar da hızla devam etmektedir.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'nde Hüseyin Aydın'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün bölgede sürdürülen arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünkü yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'nde Hüseyin Aydın'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün bölgede sürdürülen arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.