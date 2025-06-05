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Trabzon'da Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için üçüncü gün arama çalışmaları sürmekte.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 10:33
Trabzon'da Kaybolan Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde etkili yağışların ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

Uçarsu Mahallesi’nde 3 Haziran tarihinde meydana gelen yağış sonrasında kaybolan Hüseyin Aydın için yapılan aramalar, bölgenin iki farklı noktası olan Yıldızlı Deresi ve Sera Gölü'nde devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sabah saatlerinde yeniden harekete geçti. Sera Gölü'nde gerçekleştirilen dalgıçlı arama çalışmalarına, dron ile teknik destek sağlandığı gözlemlendi.

Ekiplerin bölgede kaybolan Hüseyin Aydın'ı bulma çabaları devam ederken, umutlar hala taze tutuluyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için yapılan çalışmalar 3'üncü gününde sürüyor. AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin...

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için yapılan çalışmalar 3'üncü gününde sürüyor. AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı.

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