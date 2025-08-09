DOLAR
Trabzon'da Mattia Ahmet Minguzzi İçin Anlamlı Yürüyüş

İstanbul'da hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon'da düzenlenen yürüyüşte, desteklenen annesi ve babası duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 21:43
Trabzon'da Mattia Ahmet Minguzzi İçin Anlamlı Yürüyüş

Trabzon'da Duygu Dolu Yürüyüş

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi için Trabzon'da anlamlı bir yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar, Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek, Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzziye destek verdiler.

Ellerinde Dövizlerle Yürüyüş

Yürüyüşe katılan grup, ellerinde dövizlerle Kahramanmaraş Caddesi'nden Uzun Sokak'a kadar ilerleyerek çeşitli sloganlar attı. Elnino Taraftarlar Derneği üyeleri, Minguzzi ve annesinin fotoğrafının yer aldığı bir afiş taşıdı. Afişte yer alan ifadeler arasında "Seninleyiz çiçeğim" ve "Bir annenin ahı dünyayı yıkar" dikkat çekti.

Etkileyici Destek ve Mücadele Sözü

Yasemin Akıncılar Minguzzi, oğlunun 2 Ekim'de İstanbul’daki davasına tüm Trabzon halkını davet etti. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Minguzzi, Trabzon’da büyük bir kalabalıkla karşılaşmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. "Hak arayışımızı sürdüreceğiz" diyerek, mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Baba Minguzzi'den Duygusal Mesaj

Baba Andrea Minguzzi ise, oğlunun hep kalplerinde olduğunu vurgulayarak, "Pes etmeyeceğiz, iyi ki varsınız. Bütün çocuklar için mücadeleye devam ediyoruz," dedi. Yürüyüşe, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor taraftarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

