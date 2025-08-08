DOLAR
Trabzon'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen kazada, panelvan uçuruma yuvarlandı. İki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 16:23
Trabzon'da Panelvan Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza, büyük bir üzüntü yarattı. Demirkapı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir panelvan, kontrolden çıkarak uçuruma düştü.

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle araçta sıkışan altı kişi kurtarıldı.

Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, yabancı uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan dört kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Bu acı olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi adına gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

