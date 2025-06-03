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Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon Ortahisar'da sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 10:43
Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, rögarlar da taştı.

Yağışa yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları da iş yerlerine sığınarak yağıştan korunmayı tercih etti. Caddelerdeki su birikintileri ise trafik akışında zaman zaman kesintilere yol açtı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleriyle geçici çözümler üretmekte. Bu süreçte, il merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de sağanağın etkisi hissedilmeye devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

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