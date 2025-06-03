Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlar sonucu bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, rögarlar da taştı.