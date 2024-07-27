Trabzon'da Sağanak Yağış Sonrası Heyelan ve Su Taşkınları

Trabzon'daki Sağanak Yağışın Etkileri

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçeleri, şiddetli sağanak yağış nedeniyle ciddi olumsuzluklar yaşadı. Sağanağın ardından gelen su taşkınları ve heyelanlar, özellikle bu bölgelerdeki yaşamı zorlaştırdı.

Arsin İlçesinde Yaşanan Heyelanlar

Arsin ilçesinde, yoğun yağışlarla birlikte Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kaymaları meydana geldi. Derelerin taşması sonucunda bu mahallelere giden bağlantı yolları su altında kaldı ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri, iş makineleri ile saha çalışmalarını sürdürüyor.

Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Hamza Bilgin, olay yerine gelerek müdahaleleri yerinde takip ettiler.

Diğer İlçelerdeki Etkiler

Araklı ilçesine bağlı Ayvadere ve Yiğitözü mahalleleri ile Yomra ilçesinin Pınarlı ve Şanlı mahallelerinde de heyelanlar meydana geldi. Bununla birlikte Özdil Oymalı Grup Yolu'nda aksamalar yaşandı.

Ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar, ilgili kurumların ekiplerinin koordineli çalışmaları ile en kısa sürede giderilmeye çalışılıyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.

Trabzon'un Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı. Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdü.