Trabzon'da Şarampole Devrilen Kamyonda Sürücü Yaralandı

Trabzon'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde Değirmencik Mahallesi'nde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay, Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait 61 ABU 471 plakalı kamyonun hafriyat çalışması sırasında gerçekleşti.

Sürücü Emrullah Akbaş'ın kontrolündeki kamyon, bir anda yolda devrilerek şarampole yuvarlandı. Durumu görüp ihbar eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerini olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler, zor bir çalışma sonucu Akbaş’ı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, hemen Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hafriyat çalışmaları sırasında yaşanan bu kaza, bölgedeki güvenlik önlemlerinin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.