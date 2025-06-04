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Trabzon'da Sel Felaketi: Başkan Genç, Çalışmalarla İlgili Bilgi Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sel felaketi sonrası 165 araç ve 548 personel ile çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 08:55
Trabzon'da Sel Felaketi: Başkan Genç, Çalışmalarla İlgili Bilgi Verdi

Trabzon'da Sel Felaketi Sürecinde Yoğun Çalışmalar

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel ve su taşkınları sonrasında yaptığı incelemelerde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Genç, 548 personel ve 165 araç ile afetin izlerini silmek üzere seferber olduklarını ifade etti.

Kriz Toplantısı ve Çalışma Koordinasyonu

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen kriz toplantısında, tüm ekiplerin durumu ele aldığı belirtildi. Genç, yağışların ardından karşılaşılan olumsuzlukları en aza indirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

"İlk ihbarı almamızın ardından, Sayın Valimiz ve Genel Sekreterimiz ile koordinasyon içerisinde bu riski en aza indirgemek için çalışmalara başladık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sahadayız. Amacımız, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve yolları ulaşıma açmak" dedi.

Çalışmalar ve Ekibin Duyarlılığı

Pazarkapı ve Beşirli bölgelerinde büyük ilerleme sağlandığını vurgulayan Genç, 3 No'lu Erdoğdu, İnönü ve Bahçecik mahallelerinde ekiplerin mesai harcadığını söyledi. Çalışmalara; Rize, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Bayburt ve Erzincan gibi illerden gelen destek ekiplerinin katıldığını aktardı.

"Şu ana kadar 234 su baskını ihbarına itfaiyemiz tarafından müdahale edildi. 206 iş yeri ve konutta tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Akçaabat’ta kaybolan Hüseyin Aydın için arama kurtarma faaliyetleri sürüyor," şeklinde bilgi veren Genç, sürecin tüm kurumlar arasında tam bir koordinasyon ile yürütüldüğünü vurguladı.

Devletin Destekleri ve Ücretsiz Hizmetler

Ayrıca, Başkan Genç, devletin tüm kademelerinin olayı yakından takip ettiğini belirterek, Sayın Cumhurbaşkanımız ile İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının, durum hakkında bilgi aldıklarını aktardı. "Belediyemize ait otobüsler bu gece vatandaşlarımız için ücretsiz hizmet verecek ve Bayram boyunca da bu uygulama devam edecek" diye ekledi.

İncelemelerinin ardından çalışan personelle bir araya gelen Genç, gayretlerinden dolayı onlara teşekkür ederek tatlı ikramında bulundu. Aynı zamanda vatandaşlarla da görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve taleplerini dinledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağda), kentte şiddetli yağışlar sonucu...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağda), kentte şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağda), kentte şiddetli yağışlar sonucu...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç (sağda), kentte şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

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