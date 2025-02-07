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Trabzon'da Site Bahçesine Devrilen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Trabzon'da devrilen otomobilde anne ve oğlu yaralandı; kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:07
Trabzon'da Site Bahçesine Devrilen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Trabzon'da Devrilen Araçta Yaralanan Anne ve Oğlu Kameralara Yansıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, bir sitenin bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Anı Ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Çukurçayır Mahallesi'nde önceki gün yaşanan kaza, T.Ş. (36) park etmeye çalıştığı 34 MAS 737 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Kazanın görüntülerinde, park halindeki aracın yamaçtaki demir korkuluklara çarpmasının ardından site bahçesine devrilmesi yer aldı.

Olay sonrası, yaralanan anne ve oğlu M.Ş.'nin tedavileri Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde devam ediyor.

Güvenlik kameraları, yaşanan kazanın detaylarını net bir şekilde ortaya koyarken, olayın ardından yapılan araştırmalar sürüyor.

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