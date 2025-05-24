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Trabzon'da Sürüklenen Tekne Sahil Güvenlik Ekiplerince Kurtarıldı

Trabzon’da denizde sürüklenen bir tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Akyazı mevkisinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:49
Trabzon'da Sürüklenen Tekne Sahil Güvenlik Ekiplerince Kurtarıldı

Trabzon'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Trabzon'da denizle buluşan bir özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, dün Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde, bir vatandaşın denizde sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Kurtarma Operasyonu

Açıklamada, "Bahse konu özel tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince 21 deniz mili (41 kilometre) açıkta tespit edilerek, teknedeki vatandaşımız kurtarılmıştır." denildi. Olayda herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, kurtarılan kişinin sağlık durumu iyi olarak ifade edildi.

Trabzon'da denizde sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da denizde sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da denizde sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'da denizde sürüklenen tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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