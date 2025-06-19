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Trabzon'da Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:20
Trabzon'da Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesi'nde bir silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 921 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ş. (42) evinden gelen tabanca sesleri üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, G.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İddialara göre, ablasının eşi G.Y'yi tabancayla vurarak öldüren A.Ş, olay sonrası hızla kaçtı. Ancak kısa süre içinde Pelitli Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü. Olay yerine polis ve sağlık...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü. Olay yerine polis ve sağlık...

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabancayla ateş edilen kişi öldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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