Trabzon’da toprak kayması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti

Trabzon’da Hayrat ilçesinde yer alan Balaban Mahallesi’nde, işçiler tarafından içme suyu hattı çalışması yapılıyordu. Çalışma sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 3 işçi, toprak altında kaldı. Yaşanan olay sonrasında bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan işçileri arama çalışması başlattı.
Ekipler, göçük altındaki işçilerin cansız bedenlerine ulaştı. Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, olayın içme suyu hattı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması ile meydana geldiğini ifade etti. Valilik ise yaptığı açıklamada işçilerin ailelerine baş sağlığı diledi.