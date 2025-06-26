Trabzon'da Uluslararası Uyuşturucu ile Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Farkındalık Etkinliği

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 26 Haziran "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Ganita sahilinde kurulan stantlar ve etkinlik alanlarında, katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sportif Etkinliklerle Farkındalık Yaratıldı

Etkinlikte tenis, parkur yarışması ve halat çekme gibi çeşitli sportif aktiviteler düzenlendi. Bu aktiviteler sayesinde, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik edilmesi hedeflendi.

Yeşilay ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliği

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadeledeki rolünü vurgulayarak, "Bu bir farkındalık günü, bu farkındalığı herkese yayıp, nasıl mücadele edildiğini paylaştığımız bir gün." dedi. Etkinliğin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlendiğini belirten Güner, sağlıklı nesiller yetiştirme hedeflerinin önemine dikkat çekti.

Gençleri Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Tutma Amacı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise etkinliğin gençleri bilgilendirmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Amacımız, zararlı alışkanlıkların önüne geçmek ve iyi alışkanlıkları kazandırmak için mücadele etmek. Çocuklarımız bu tür etkinliklerden faydalandığı zaman, zararlı ve kötü etkinliklerden uzaklaştırmış oluyoruz." dedi. Sporun önemine vurgu yapan Arıcıoğlu, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.