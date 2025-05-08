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Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı

Trabzon'da düzenlenen sempozyumda Yavuz Sultan Selim'in kültürel ve bilimsel katkıları ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 14:16
Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı

Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" başladı. Etkinlik, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Açılışta konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yavuz Sultan Selim'in 50 yıllık kısacık ömrüne büyük başarılar sığdırdığını belirtti. Yıldırım, Selim'in Osmanlı Devleti'nin sadece siyasi sınırlarını değil, aynı zamanda ilmi, kültürel ve manevi ufkunu genişleten bir hükümdar olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "Onun hükümdarlığı İslam dünyasında önemli bir dönüm noktasına işaret eder"

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı padişahları arasında özel bir konumda olduğunu belirterek, "Selim, yalnızca askeri bir lider değil, aynı zamanda edebi ve bilimsel gelişmelere önem veren bir padişahtır""O, kılıç kullanan bir lider olmasının yanı sıra kalem tutan bir sultandır"

Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Yavuz Sultan Selim'in 20 yıldan fazla süre Trabzon'da yöneticilik yaptığını ve İslam toplumu inşasına sağladığı katkıları aktardı. Aşıkkutlu, böylece İslam dünyasında merkezi bir otorite tesis ettiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Yavuz Sultan Selim Döneminin Siyasi, Bilimsel ve Felsefi Panoraması"

Sempozyum, 10 Mayıs'ta sona erecek.

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan...

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde başladı.

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan...

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde başladı.

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