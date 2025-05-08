Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı

Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Yavuz Sultan Selim Bilim, Düşünce, Sanat Sempozyumu" başladı. Etkinlik, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Açılışta konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yavuz Sultan Selim'in 50 yıllık kısacık ömrüne büyük başarılar sığdırdığını belirtti. Yıldırım, Selim'in Osmanlı Devleti'nin sadece siyasi sınırlarını değil, aynı zamanda ilmi, kültürel ve manevi ufkunu genişleten bir hükümdar olduğunu vurguladı.