DOLAR
39,89 0,13%
EURO
46,77 0,49%
ALTIN
4.187,51 0,23%
BITCOIN
4.327.690,9 -0,97%

Trabzon'da Yağlı Direk Yarışması Renkli Görüntülerle Kutlandı

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda düzenlenen yağlı direk yarışması, coşkulu anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 21:17
Trabzon'da Yağlı Direk Yarışması Renkli Görüntülerle Kutlandı

Trabzon'da Yağlı Direk Yarışması Gerçekleştirildi

Trabzon'da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yağlı direk yarışması düzenlendi. Trabzon Bölge Liman Başkanlığı tarafından Faroz Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmacılar 12 metre uzunluğundaki gres yağıyla kaplı direğin ucunda asılı bayrağı kapma mücadelesi verdi.

Renkli Görüntüler ve Coşku

Direğin üzerinde ayakta kalarak bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, etkinlikte yaptığı konuşmada, her bireyin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlaması gerektiğini vurguladı. Kızıltoprak, “Bir ülkenin gücü ekonomisinden, toprağından, coğrafyasından ve tarihinden gelir” dedi.

Kabotaj Hakkının Önemi

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise kabotaj kanununun Türk denizciliği açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Bu tarihi adım, ekonomik bağımsızlığımızın ve denizciliğe verdiğimiz önemin en somut göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Eğlenceli Aktiviteler ve Ödüller

Etkinlikte, halat çekme, yüzme ve denizde top toplama yarışları gibi birçok eğlenceli aktivite de düzenlendi. Ayrıca, Akyazı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları da tamamlandı ve başarılı sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Etkinliklere, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yağlı direk yarışması...

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yağlı direk yarışması gerçekleştirildi. Trabzon Bölge Liman Başkanlığınca Faroz Balıkçı Barınağında yapılan etkinlikte yarışmacılar, gres yağıyla kaplanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucunda asılı bayrağı kapmak için kıyasıya mücadele etti.

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yağlı direk yarışması...

Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yağlı direk yarışması gerçekleştirildi. Trabzon Bölge Liman Başkanlığınca Faroz Balıkçı Barınağında yapılan etkinlikte yarışmacılar, gres yağıyla kaplanmış 12 metre uzunluğundaki direğin ucunda asılı bayrağı kapmak için kıyasıya mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu: 20 Tutuklama
2
Çorum'da Cip ve Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
3
Kazakistan, İran'dan Ayrılma İsteği Olan 74 Vatandaşını Başarılı Bir Şekilde Tahliye Etti
4
Kırklareli'nde Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğer Yaralı
5
Bingöl'de Uzun Namlulu Silah ve Tabanca Ele Geçirildi
6
GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni Gerçekleştirildi
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?