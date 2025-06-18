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Trabzon'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. Ekipler ulaşıma açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:11
Trabzon'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Trabzon'da Yayla Yollarında Kar Temizleme Çalışmaları Başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, kış koşulları ile mücadele kapsamında yayla yolları üzerinde biriken kar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle Multat ve Şekersu yaylaları, Kırklar Dağı mevkisi ve Demirkapı Mahallesi Yedigöller bölgesinde kapsamlı karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Ekiplerin Yoğun Çalışması

Açıklamada, ekiplerin yaz aylarında yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı yayla yollarını ulaşıma açık tutmak amacıyla iş makineleri ile temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi. Bu çalışmalar sayesinde, vatandaşların yaylalara güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanacak ve bölgedeki turizm aktiviteleri desteklenecek.

Kar temizleme işlemleri ile birlikte, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve yayla kültürünün devam ettirilmesi hedefleniyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bazı yayla yollarında biriken kar temizlendi.

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