Trabzon'da Yoroz Limanı'nda İnsansız Deniz Aracı Kontrollü İmha

Çarşıbaşı Yoroz Limanı'nda balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla denizde kontrollü şekilde imha edildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:10
Balıkçılar tarafından bulunan cihaz jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince denizde imha edildi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanından denize açılan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan cihazın bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmada ekipler, aracı vinç yardımıyla suya indirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracı bir süre sonra kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Olayın başlangıcı, 29 Eylül tarihinde Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından cihazın bulunup kıyıya getirilmesiyle şekillendi. Bulunduğu süre boyunca liman çevresinde giriş-çıkışların kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

