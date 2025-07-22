Trabzon'daki Kazan Gölü Kanyonu, Turizme Kazandırılacak

Yomra'daki Doğal Güzellik: Kazan Gölü Kanyonu

Trabzon'un Yomra ilçesi, keşfedilmeyi bekleyen Kazan Gölü Kanyonu ile doğa severlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. İkisu Mahallesi'nde yer alan bu kanyon, muhteşem şelaleleri ve doğal göletleri ile serinlemek isteyenler için ideal bir adres olma yolunda ilerliyor.

Potansiyelinin Farkındalığı

Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, kanyonun doğal güzellikleri ve turizm için sahip olduğu potansiyelin yüksek olduğunu belirtti. Yapılacak çalışmalara dair bilgi veren Ocak, bölgeye yürüyüş parkurları ve dinlenme alanları eklemeyi planladıklarını ifade etti.

Yürüyüş ve Trekking İçin Mükemmel Bir Yer

Ocak, Sümela Manastırı ve Uzungöl gibi önemli turistik mekanlarla birlikte bu bölgenin de turizm açısından büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı. Ulusal ve uluslararası turistlerin ilgisini çeken bu alanın, yürüyüş ve trekking parkurları ile daha da cazip hale geleceğini belirtti.

Ulaşım Kolaylığı ve Doğal Güzellikler

Kanyonun il merkezine olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı açısından büyük bir avantaj sağlıyor. 300 metrelik kanyon, ilçe merkezine sadece 8 kilometre, havalimanına ise 15 kilometre mesafede. Ocak, bu durumun insanların nemden uzaklaşmak ve huzur bulmak için buraya gelmelerini sağladığını vurguladı.

Yeni Projeler ve Temizlik Çalışmaları

Yomra Kaymakamı, yeni projeler hakkında da bilgi vererek, dağ kızağı projesi'nin kanyon bölgesinde gerçekleşeceğini ifade etti. Bu projeler sayesinde bölgenin cazibesinin artırılacağına inanıyor. Ayrıca, bölgedeki temizlik çalışmalarına da dikkat çeken Ocak, yeni güzergahların oluşturulması için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yerli ve yabancı turistleri bu doğal güzelliklere davet eden Ocak, konaklama ve çeşitli turizm faaliyetleri için çalışmalara hızla devam edeceklerini açıkladı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden Kazan Gölü Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerden Kazan Gölü Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.