Trabzon ve Çevre İllerde 'Boş Sıralar' Etkinliğiyle Gazze'deki Çocuklar Anıldı

Trabzon ve çevre illerde "Boş Sıralar" ile Gazze'deki çocuklar anıldı

Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli çocuklar için "Boş Sıralar" etkinlikleri düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi önünde gerçekleştirilen programda boş sıralara Filistin bayrağı serildi; kalem, defter ve silgi gibi kırtasiye malzemeleri konuldu. Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğrafları da boş masaların üzerinde sergilendi.

Etkinlikte basın açıklamasını okuyan AK Parti Trabzon Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Safa Can Zafer, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca çocuğun sıraları doldurduğunu ancak Gazze'deki sıraların boş kaldığını vurguladı. Zafer, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sıralara bıraktığımız Filistin alfabesi ve şehit edilen çocukların isimleri, insanlığın vicdanına kazınması gereken utanç tablosunun bizler nezdinde birer sembolüdür. Filistin'de insanlığın gözü önünde sürdürülen açık bir soykırıma şahit oluyoruz ne yazık ki. Henüz 6 yaşında, 355 kurşunla hunharca öldürülen küçük Hind'in, günlerce açlıkla mücadele eden Zeynep'in enkaz altında can veren binlerce masum yavrunun feryadı, hepimizin vicdanını sınayan bir imtihan."

Artvin

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Çağrı Ozan Yıldız ve gençlik kolları üyeleri Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi. Partililer Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını sıraların üzerine bıraktı. Yıldız, Türkiye'de eğitim öğretimin başladığını ve milyonlarca öğrencinin okulları doldurduğu bir günde Gazze'deki binlerce sırlığın boş kaldığını dile getirdi: "Çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze’de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana 19 bin çocuğu katletti. O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı."

Giresun

Giresun'da Atatürk Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan AK Parti Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Resuş Doğukan Toptaş, tarihin mazlumun yanında duranlarla zulme sessiz kalanları kaydedeceğini söyledi. Toptaş, mazlumun kimliği değil masumiyetinin esas olduğuna işaret ederek, "Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikası yoktur. Uluslararası toplum, artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler, bu boş sıraların sessizliğini işitiyoruz. Yarım kalan hayaller unutulmasın diye susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu

AK Parti Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Ebrar Özata, Tahıl Pazarı Meydanı'ndaki basın toplantısında Gazze'de binlerce okul sırasının boş kaldığını ve o sıralara oturacak çocukların artık hayatta olmadığını belirtti. Özata, "AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilimizden sesleniyoruz. Katil İsrail’in bombalarıyla hayatı söndürülen her çocuk, insanlığın vicdanına atılmış ağır bir tokattır. Oyun parklarında koşması gereken çocuklar, bugün morglarda yan yana diziliyor. Defter sayfalarını açması gereken minik eller, kefenlerin içine sığınıyor. Anne kucağında huzurla uyuması gereken bebekler, taş duvarların altında cansız yatıyor. Çok iyi biliyoruz ki çocukların öldürüldüğü, adaletin susturulduğu bir dünyada vicdan sahibi olanların sessiz kalması mümkün değildir. Biz asla susmayacağız, asla unutmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bayburt

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları üyeleri Şehit Nusret Parkı önünde toplandı. Boş sıralara Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını koyan gençler, İsrail'i protesto etti. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Türkiye'de eğitim öğretimin başlamasını hatırlatarak, "Orada yaşanan zulme sessiz kalmak, kendi değerlerimize sırt çevirmek olur. Biz, AK Parti gençliği olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin de karşısında olduk. Bu davayı sahiplenmek, adaletin ve kardeşliğin sesi olmak, bizim en büyük görevimizdir." dedi.

Rize

Rize'de Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda düzenlenen programda AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onuralp Kazmaz, Gazze'de yaşanan acıyı duyurmak için Türkiye'nin 81 ilinde meydanlarda olduklarını söyledi. Kazmaz, "Asla susmayacağız ve unutturmaya da izin vermeyeceğiz. Filistin için verdiğimiz mücadeleden rahatsızlık duyanlar, rahatsız olmaya devam etsin. Biz, hakkı haykırmaktan, gerçeği söylemekten ve mazlumun yanında dimdik durmaktan asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı. Etkinlikte Gazze'de öldürülen çocukların fotoğrafları masada sergilendi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları İnsan Hakları Başkanı Mehmethan Ülker, mazlumun kimliğinin değil masumiyetinin esas olduğunu söyledi. Ülker, "Gazze'nin kaybedecek tek bir dakikasının olmadığına işaret ederek, Uluslararası toplum, artık vicdanın sesine kulak vermek ve harekete geçmek zorundadır. Bizler, bu boş sıraların sessizliğini işitiyoruz. Yarım kalan hayaller unutulmasın diye, susturulmuş her bir çocuğun yerine daha gür bir sesle haykırıyoruz." dedi.

