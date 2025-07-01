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Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:30
Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında unutulmaz etkinlikler gerçekleştirildi. Trabzon'daki ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlendi.

Tören, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Trabzon Limanı'nda devam eden merasimde Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Okur, römorkörle açılarak deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Vali Yıldırım, 1 Temmuz'un, Türk milletinin denizler üzerindeki bağımsızlığını ve hakimiyetini ilan ettiği anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, "Deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, denizcilik sektöründe ülkemizi daha ileriye taşıyan tüm emekçilere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ulaştırma Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, Trabzon Kıyı Emniyeti Müdürü Mustafa Bahar ve Ortahisar Belediye Başkan Vekili Ernul Arslan da katıldı.

Ordu'daki Kutlamalar

Ordu ilinde de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Perşembe ilçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Fatma Turhan Keser ve Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Halk oyunları ekibinin performans sergilediği etkinlikte, yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı. Belediye Başkanı Albayrak, 1 Temmuz'un denizlerdeki egemenlik ve özgürlük simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Giresun'daki Etkinlikler

Giresun'da ise tören, limandaki Sahil Güvenlik Komutanlığı alanında yapıldı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk denizcisinin rotasının inanç, cesaret ve millet aşkıyla çizildiğini ifade etti.

Serdengeçti, denizden geçimini sağlayan tüm denizcilerin ve balıkçıların bayramını kutlayarak, 1953'te Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltısı'nın şehitlerini saygıyla andı.

Etkinlik, mesleki okullardan birincilikle mezun olan öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi ve denize çelenk bırakma ritüeli gerçekleştirildi.

Rize'deki Törenler

Rize'de de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen tören gerçekleştirildi. Konuklar, Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle Merkez Balıkçı Barınağı'ndan yola çıkarak denize çelenk bırakma etkinliğinde bulundu.

Törene; Rize Liman Başkanı Osman Batur Kondakçı, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Üsteğmen Alican Özbey, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yaylacı ve pek çok vatandaş katıldı.

Ordu'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla Perşembe ilçesinde program...

Ordu'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla Perşembe ilçesinde program düzenlendi.

Ordu'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla Perşembe ilçesinde program...

Ordu'da "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla Perşembe ilçesinde program düzenlendi.

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