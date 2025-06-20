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Trabzon ve Çevresindeki Öğrenciler Karnelerini Aldı

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun gibi illerde öğrenciler karne sevinci yaşadı. 138 bin 774 öğrenci karne aldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:48
Trabzon ve Çevresindeki Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenciler Karnelerini Aldı

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de öğrenciler, karne heyecanı yaşadı. Trabzon'da, 605 okulda 138 bin 774 öğrenci karne sevinci yaşarken, Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar ilçesindeki Soğuksu İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törende eğitimin önemine vurgu yaparak öğrencilere karnelerini dağıttı.

Rize'nin Karne Töreni

Rize'de ise 56 bin 180 öğrenci karne aldı. Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Denizciler İlkokulu'ndaki törene katılarak, karneleri öğrencilere dağıttı.

Artvin'deki Karneler

Artvin ilinde 156 okulda, 23 bin 401 öğrenci karne aldı. Vali Turan Ergün, Vakıfbank İlkokulu'nda öğrencilere tatil süresince kitap okumalarını tavsiye etti. Törene gelen Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer yetkililer de öğrencilere karnelerini verdi.

Ordu'da Karne Dağıtım Töreni

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi. Mehmet Fatih Vargeloğlu da 572 okulda toplam 128 bin 570 öğrenciye karne verileceğini belirtti.

Diğer İllerde Karneler

Bayburt'ta 14 bin 103 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Gümüşhane'de ise 17 bin 556 öğrenci karne aldı. Vali Aydın Baruş, Dumlupınar İlkokulu'nda öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitap hediye etti. Giresun'da da 65 bin 796 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Vilayetler Hizmet Birliği Adil Karlıbel İlkokulu'nda öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

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