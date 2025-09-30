Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı

Trabzon'da Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu, liman kapatıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında gece saatlerinde avlanan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti. Balıkçılar aracı kıyıya çekti; liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir bölgeye çıkarıldı ve liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Valilikten yapılan açıklama

Valilik açıklamasında, "Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur." denildi.

Kooperatif Başkanı: Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz ise, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların buldukları aracı limana getirdiğini, Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi incelediğini ve aracı rıhtıma bıraktıklarını söyledi.

Yılmaz, "Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İnceleme sürüyor

Valilik ve güvenlik birimleri, insansız deniz aracının niteliğiyle ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma yürütüyor. Uzman ekiplerin bölgeye gelerek kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

