Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı

Trabzon Çarşıbaşı Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı nedeniyle liman giriş-çıkışları kapatıldı; inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:06
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı

Trabzon'da Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu, liman kapatıldı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında gece saatlerinde avlanan balıkçılar, suda bir insansız deniz aracı olduğunu fark etti. Balıkçılar aracı kıyıya çekti; liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Balıkçılar tarafından kıyıya getirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bir bölgeye çıkarıldı ve liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Valilikten yapılan açıklama

Valilik açıklamasında, "Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS (Su Altı Savunma) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur." denildi.

Kooperatif Başkanı: Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık

Fenerköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Yılmaz ise, gece saatlerinde denize açılan balıkçıların buldukları aracı limana getirdiğini, Sahil Güvenlik ekiplerinin tekneyi incelediğini ve aracı rıhtıma bıraktıklarını söyledi.

Yılmaz, "Ben de gece saat 02.00 civarı limana geldim. Bomba imha ekibi geldi, inceledi. Limanı balıkçıların giriş çıkışlarına kapattık. Sabah gelen bomba imha ekibi de incelemelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İnceleme sürüyor

Valilik ve güvenlik birimleri, insansız deniz aracının niteliğiyle ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma yürütüyor. Uzman ekiplerin bölgeye gelerek kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı...

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu, liman güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışa kapatıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında balıkçılar tarafından insansız deniz aracı...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı: 6G İçin Hazırlıklar Başladı
2
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
3
ABD, Anlaşmayla Yaklaşık 100 İranlıyı Ülkelerine Gönderdi
4
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
5
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
7
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları