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Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

Ankara'daki Atatürk'ü anma törenine katılan Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun, mutluluğunu ve yaşadığı anıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:20
Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

86. Yıldönümünde Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma törenine katılan Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Çukurçayır'dan Ankara'ya Yolculuk

92 yaşındaki Pirağa Uzun, Trabzon Valiliği organizasyonuyla Ankara'ya giderek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde yer aldı. Anıtkabir'i ziyaret etme imkanı bulması, Uzun'u son derece mutlu etti.

Evine Mutlu Döndü

4 çocuk ve 10 torunu olan Uzun, tarımla uğraşarak yaşlılık günlerini değerlendirdiğini kaydetti. Kendisine ait bahçede çalışmanın ona mutluluk verdiğini belirten Uzun, 10 Kasım'da düzenlenen anma etkinlikleri hakkında, "Çok güzel şeyler yaşadım, çok güzel ağırladılar bizi. Allah razı olsun sebep olanlardan," ifadelerini kullandı.

Gözleri Dolu Dolu

Törende bakanlarla aynı yerde oturduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet ettiğini hatırlatan Uzun, "Çok mutlu oldum. Kalabalıktı, havalar da iyiydi, şükürler olsun Allah'a," diyerek duygularını paylaştı.

Tarihî Anılar ve Duygular

Uzun, Anıtkabir'i ilk kez askere gitmeden önce ziyaret ettiğini ve o günleri unutmadan geri döndüğünü anlatarak, "Bu yaştan sonra çok mutlu oldum," şeklinde ifade etti. Trabzonspor Kulübü'nün davetlisi olarak maç izleyebilmesi de onun için bir sevinç kaynağıydı.

Aile Bireylerinin Duyguları

Gazi Pirağa Uzun'un oğlu Şerif Uzun, babasının Anıtkabir'de yaşadığı hüzün ve mutluluğun bir arada olduğunu dile getirerek, "Babasının oradaki karşılanması, insanların sevgi seli bizi inanılmaz mutlu etti. Çok mutlu olduk. Bizim tek isteğimiz babamın mutlu olmasıydı, onu da başardık," diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun'dan Anıtkabir'de Duygusal Anlar

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