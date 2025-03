Trabzonspor'dan Anlamlı Etkinlik: Down Sendromlu Bireyler Seremonide

Trabzonspor'dan Farkındalık Atılımı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında gerçekleştireceği Göztepe maçında **down sendromlu bireylerin seremoniye çıkacağını** duyurdu. Bu özel organizasyon, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirterek, "Trabzonspor olarak, toplumun her bireyi için farkındalık oluşturmanın önemini vurguluyoruz," ifadelerini kullandı.

Karaman, down sendromlu bireylerin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almasının desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu doğrultuda, 29 Mart'ta Papara Park’ta oynayacağımız Göztepe karşılaşmasında down sendromlu bireyleri seremoniye çıkararak bu özel günü daha anlamlı hale getireceğiz," dedi.

Kulübün Hedefi ve Toplumsal Duyarlılık

Sami Karaman, Trabzonspor'un yalnızca sportif başarılar elde etmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal duyarlılığıyla da örnek olmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Kulübümüz her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edecek ve sporu herkes için erişilebilir kılma yönünde adımlar atmaya devam edecektir. 29 Mart'taki karşılaşmadaki bu anlamlı etkinlikle down sendromlu bireylerin sevincine ortak olacağız" ifadelerini kullandı.