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Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Sigorta Aracıları Teklif Platformu kullanıma açılıyor

Yarından itibaren zorunlu trafik sigortasında platform uygulamasına geçiliyor. Bu uygulama sayesinde sürücüler poliçelerini daha hızlı alabilecekler. Ayrıca teklif sunmayan şirketler de daha rahat belirlenebilecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 15:24
Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor: Sigorta Aracıları Teklif Platformu kullanıma açılıyor

Sigorta Aracıları Teklif Platformu adlı yeni bir sistem, yarından itibaren zorunlu trafik sigortası yaptırmakta güçlük çeken riskli sürücülere kolaylık sağlayacak. Bu sistem sayesinde sürücüler, platforma üye olan sigorta şirketlerinden hızlı bir şekilde teklif alabilecekler. Ayrıca, teklif vermeyen veya yüksek fiyat sunan şirketlerin belirlenmesi de mümkün olacak.

Bu metin, "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" hakkında bilgi veren bir haber paragrafıdır. Platformun amacı, riskli basamaklarda yer alan sürücülere zorunlu trafik sigortası yaptırmada kolaylık sağlamaktır. Platforma, trafik ruhsatı olan tüm sigorta şirketleri katılmak zorundadır. Sigorta acenteleri ise, üyelik ücreti ödemek koşuluyla platforma üye olabilirler.

TRAFİK POLİÇESİ SÜRÜCÜLERİN ERİŞİMİNE AÇIK OLACAK

yeni bir sistem, SEDDK'nın belirlediği kurallara göre Sigorta Bilgi Merkezi tarafından hayata geçirildi. Bu sistemde, zorunlu trafik sigortası yapan tüm sigorta şirketleri platforma dahil edildi. Sigorta acenteleri ise, üyelik ücreti karşılığında sisteme katılmak için başvuruda bulunabilirler.

SEDDK tarafından platformun nasıl işleyeceği açıklandı. Buna göre, sigorta şirketleri, platformda sözleşmeli oldukları acentelerle iş birliği yapacaklar. Sözleşmesi olmayan sigorta şirketi ile acente, platform içinde geçerli olacak bir anlaşma imzalayacaklar. Bu anlaşmada, acenteden teminat mektubu veya kefalet sigortası talep edilmeyecek. Sigorta şirketi, acenteyi tek bir şirketle çalışmaya zorlayamayacak, ayrıca, acentenin müşterilerine ilişkin haklarını ihlal edecek bir uygulama yapamayacak.

Sigorta Aracıları Teklif Platformu'nda, acenteler iki aşamalı bir teklif alma sürecine girecekler. Birinci aşamada, acenteler, anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerine platform aracılığıyla 10 dakika içinde teklif isteyecekler. Sigortalı, teklifi kabul ettiğinde, işlem gerçekleşecek. Birinci aşamada teklif alınamadığında, ikinci aşamaya geçilecek. Acenteler, bu aşamada, platformda sözleşme yaptıkları diğer sigorta şirketlerinden de teklif talep edebilecekler. Bu aşamada da, şirketler 10 dakika içinde teklif sunacak ve teklif numaraları ile poliçe düzenlenecek.

Platform, şirketlerin teklif vermemesi veya verilen teklifi poliçeye dönüştürmemesi, poliçe yapmaktan kaçındıkları anlamına gelecek. Ayrıca platform, teklif vermeyen şirketleri kolaylıkla belirleyecek.

ACENTENİN İŞLERİ RAHATLAYACAK

SAİK Başkanı Levent Korkut, yarın başlayacak olan teklif platformunun, acentelerin işlerini rahatlatacağını söyledi. Korkut, platformda yapılacak olan aracılık anlaşmalarının önemine vurgu yaparak, "Genelgeye göre, şirketlerin acentelik vermemesi durumunda 3 ay boyunca yeniden başvuru yapılamaması poliçeye ulaşım açısından sorun oluşturabilir." diye konuştu. Korkut, zaman kazancının hem acentelere hem de sektöre yararlı olacağını belirterek, uygulamanın sorunsuz işlemesi için SEDDK ile sürekli iletişim halinde olduklarını, sektörün iyileşmesi için herkesle iş birliği yaptıklarını ifade etti.

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