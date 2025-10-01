Trafikte Küçük Hata Yoktur, Ayar Ödülleri'nde Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü Aldı

Trafikte Küçük Hata Yoktur, Ayar Ödülleri'nde Ödüle Layık Görüldü

Tören ve Ödül

Kültür sanat ve edebiyat dergisi Ayar Dergi adına düzenlenen Ayar Ödülleri sahiplerini buldu. Okuyucu oylarıyla belirlenen ve tiyatro, televizyon, sinema, albüm ile sosyal sorumluluk gibi alanlarda dağıtılan ödüller için tören Kadıköy Sinemasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan gazeteci Dilek Bozkurt, derginin çıktığı günden itibaren otizm farkındalığını misyon edindiğini belirtti. Kendisinin de otizmli bir kızının olduğunu ifade eden Bozkurt, özel gereksinimli birey annesi olduktan sonra hayata daha doğru bakmayı öğrendiğini dile getirdi.

Proje ve İfadeler

Bu yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü, trafik kazalarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışması olan 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesine verildi. Proje, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı tarafından yürütülüyor.

Ödüle ve törene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, ailesinin yaşadığı trafik kazası kayıplarına değinerek, 'Kendi hayatımdan tecrübe ettiğim bu tarifsiz acının ve gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projemizin içeriğinin gecede farkındalık oluşturduğunu yaşadık. Ödül alan duayen sanat ve kültür insanlarına, bu anlamlı organizasyonu düzenleyenlere, oylarıyla katkı sunan herkese şükranlarımızı sunarız.' ifadelerini kullandı.