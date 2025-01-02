Trakya'da Regaip Kandili Coşkusu: Dualarla İdrak Edildi

Regaip Kandili, Trakya'da Dualarla İdrak Edildi

Trakya'daki camiler, "üç aylar"ın müjdecisi Regaip Kandili nedeniyle düzenlenen özel programlarla doldu. Edirne'de, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camileri başta olmak üzere birçok camide kandil coşkuyla kutlandı.

Eski Cami'deki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahiler okundu ve dualar yapıldı. İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek, üç ayların hayırlara vesile olmasını diledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da Yine Birlikteydik

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi öncülüğünde benzer programlar düzenlendi. Camide gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşlar ellerini dua için açtı. Akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" konulu bir vaaz verildi. Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı. Ayrıca, programa Kırklareli Valisi Uğur Turan da katıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, cami bahçesinde halka sütlü deva-i misk helvası ikram etti.

Hayırsever halkın katıldığı diğer bir etkinlikte ise Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Trakya'da Regaip Kandili, manevi duyguların yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir gün olarak zihinlerde yer etti.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerle idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.