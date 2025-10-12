Trakya'da Su Kayıpları: Şehir Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yüzde 40

Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya'da su kaynaklarının yetersiz olduğunu ve şehir şebekelerindeki kayıp-kaçak oranının yüzde 40 civarında olduğunu belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 13:27
NKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu uyarıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, kentlerde şebeke kaynaklı kayıp ve kaçakların azaltılması ile su kayıplarının önlenebileceğini vurguladı.

-"Şehirlerdeki ortalama su kaybı, kayıp kaçak miktarı yüzde 40 civarında...."

Konukcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da 2010 yılından itibaren yağışların beklenenden çok daha düşük seyrettiğini ve sıcaklıkların son yıllarda arttığını söyledi.

"Son yıllardaki iklim değişikliği ve yağışlardaki değişimler ciddi kuraklık yaşanacağını ve önlemlerin bugünden alınması gerektiğini gösteriyor. Şu anda Tekirdağ'da ve Trakya'da su kaynakları yetersiz. Özellikle yüzey su kaynaklarının büyük bir kısmı kirlenmiş. Her ne kadar ciddi önlemler alınsa da hala kirli ve büyük bir kısmı kullanılamıyor."

Konukcu, suyun bilinçli kullanılmasının hayati önem taşıdığını, toplumun ve sektörlerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

"Sulama sistemleri modernize edilerek veya sulama yöntemlerinin teknolojisini artırarak su tasarrufu mümkün. Bitkiye ihtiyaç duyduğu dönemde ihtiyaç duyduğu kadar su verilmeli. Aslında Trakya'da su kaynaklarını düşündüğümüz zaman sulu tarım pek tavsiye edilmiyor. Kuru tarım üzerinde daha ciddi durulması gerekiyor. Toprağın su tutma kapasitesi yüzde 50 artırılabilir. Aslında bu yeşil su olarak tabir edilen yağmur suyuna karşılık geliyor. Hiç barajlardaki göletlerdeki suya dokunmadan, mavi suya dokunmadan sudan maksimum düzeyde faydalanma anlamına geliyor."

Yağışlı dönemlerde suyun depolanmasının önemine dikkat çeken Konukcu, şehir şebekelerindeki kayıp ve kaçakların giderilmesinin ciddi su tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

"Trakya'nın nüfusu gerçekten kalabalık bir nüfus. Su tüketimi çok fazla. Şehirlerdeki ortalama su kaybı, kayıp kaçak miktarı yüzde 40 civarında. Yüzde 40'ı yüzde 20'ye çekmiş olsak ne olur? Her 10 litreden 2 litre su kazanmış oluruz. Yani 12 aydan, 2-2,5 ay kurtarmış oluruz ki yaz döneminde aslında küçük bir basit önlemlerle kuraklığı önlemiş oluruz. Aslında bu tedbirler her üç sektörde de ciddi bir şekilde alınır ve halk bilinçlendirilirse bunu başarabiliriz."

Uzman uyarısı: Şehir şebekelerindeki kayıp-kaçakların azaltılması, tarımda modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve yağışlı dönemlerde su depolama kapasitesinin artırılması acilen uygulanmalı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, kentlerde şebekelerde yaşanan kayıp ve kaçakların azaltılmasıyla su kayıplarının önlenebileceğini belirtti.

