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Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde sağanak yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklıkları düşerken kar, Tekirdağ'a da yayılacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:53
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor

Trakya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı Geliyor

Trakya'nın yüksek kesimlerinde sağanak yağışın etkisi sona eriyor ve bu yağışların yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, bölgede son üç gündür aralıklı olarak etkili olan sağanaklar, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden oldu.

Kar Yağışı Başlıyor

Akşam saatlerinde, Edirne ve Kırklareli gibi yüksek kesimlerde kar yağışının başlayacağı tahmin ediliyor. Yarın ise kar yağışının tüm Trakya'yı etkisi altına alması ve Tekirdağ'da da etkili olması öngörülüyor. Bu durum, bölgedeki hava koşullarında önemli değişikliklere yol açacak.

Edirne'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Edirne'de yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

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